Rond de tweehonderdtachtig mensen toonden belangstelling voor de woningen die Zeeuwland nieuw bouwt aan de Burgemeester van der Havestraat in Oosterland. Alle huizen zijn vergeven. De bouw begint volgende week.

Dan gaat aannemer Fraanje aan de slag met het boren van gaten voor de dieptebronnen en warmtewisselaars. Ergens begin februari gaat de eerste paal de grond in. Zeeuwland bouwt in twee fases drieëntwintig NOM-woningen in Oosterland. De Nul Op de Meterhuizen zijn energiezuinig en hebben een compleet woonprogramma op de begane grond.

De veertien woningen uit de eerste fase gingen als warme broodjes over de toonbank. Acht huishoudens die moesten wijken voor de nieuwbouw keren terug. De overige zes woningen worden straks ook verhuurd aan mensen uit het dorp. Verwacht wordt dat de bewoners rond de zomer de sleutel krijgen.

De bouw van fase 2 start waarschijnlijk in oktober.