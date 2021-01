De Vlaamse Loodsboot 1 van het Vlaamse Loodswezen is maandagavond vastgelopen net voor de ingang van van de Vlissingse buitenhaven. Schepen van Rijkswaterstaat en sleepbedrijf Multraship hebben het schip geholpen.

De problemen op het 56 meter lange schip werden om 20.10 uur gemeld. Het schip werd losgetrokken en meegesleept door sleepboten Multratug 17 en Multratug 27.

Momenteel ligt het schip aan de kade in de Buitenhaven. Het is nog onduidelijk of het schip beschadigd is.