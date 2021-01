Drie personen zijn maandag bij een ongeluk op de A58 bij Arnemuiden gewond raakt. De snelweg tussen Arnemuiden en Stelleplas was daardoor urenlang afgesloten. Rond 21.00 uur was de weg weer vrij.

Het ongeval gebeurde rond 17.45 uur ter hoogte van de Sloedam, net ten oosten van Arnemuiden in de richting van Goes. Twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing.

Meerdere ambulances en de brandweerploegen van Heinkenszand en Arnemuiden werden opgeroepen. In een personenauto zat een slachtoffer bekneld die door de brandweer bevrijd moest worden. Het andere voertuig, een bestelbus, kwam op z'n zijkant precies onder het Mallardviaduct terecht.

De betrokken voertuigen raakten zwaar beschadigd en werden geborgen. Omdat er olie op de weg terechtgekomen was, moest er ook worden schoongemaakt. De snelweg was daarom drie uur lang afgesloten tussen Arnemuiden en knooppunt Stelleplas bij Heinkenszand.