Door een fout in de aansturing van de sirenes in Zeeland werd op deze eerste maandag van de maand geen testalarm verzonden. Volgens Veiligheidsregio Zeeland ging het om een fout door menselijk handelen.

Niet het maandelijkse testalarm, maar een technische test werd maandag om 12.00 uur verzonden. Dat resulteerde in een korte hoorbare toon op alle sirenepalen in Zeeland. Het alarmeringssysteem is daarmee wel technisch getest en functioneert.

De veiligheidsregio laat weten dat de procedure, in overleg met de meldkamer, geëvalueerd wordt en dat onderzocht wordt hoe deze fout in de toekomst voorkomen kan worden.