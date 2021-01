Een chocoladeverkoper heeft zondag in Krabbendijke de portemonnee gestolen van een 91-jarige bewoner van de H.A. Foneinestraat.

De verkoper kwam rond 15.15 uur aan de deur en heeft de portemonnee uit de woning weggenomen. In de portemonnee van de oude man zaten enkele tientallen euro's.

Volgens de politie was de dader tussen de 20 en 25 jaar oud, ongeveer 1.65 meter lang en had hij een witte huidskleur. De politie is op zoek naar tips over de man.