De politie heeft afgelopen nacht twee zeventienjarige jongens uit 's-Heerenhoek in Zeeland bekeurd vanwege baldadigheid in hun dorp.

Om ongeveer 2.45 uur meldde een getuige dat er jongens op het dak van de sporthal in de Pastoor Fronhoffstraat klommen. Het signalement van de jongens werd doorgegeven en meerdere agenten gingen in de buurt op zoek. Door hen werd geconstateerd dat de regenpijp van de sporthal vernield was.

De getuige meldde ondertussen dat de jongens zich hadden verstopt in de bosjes. Een hondengeleider werd ter assistentie opgeroepen. Toen de politiehond werd ingezet om in de bosjes te zoeken, vloog een van de jongens uit de bosjes. Hij rende recht in de armen van een van de agenten. De andere jongen werd liggend in de bosjes aangetroffen.

De ouders van beide jongens zijn op de hoogte gebracht. In de loop van de zondag bekeken worden of er nog meer schade is aangericht.