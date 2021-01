De politie heeft vrijdag twee personen aangehouden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan diefstal in een supermarkt aan de Pottenbakkerssingel in Middelburg. Het duo probeerde vlees te stelen uit de winkel.

Het zou gaan om een 37-jarige Poolse man en een 20-jarige vrouw uit Aalsmeer. Ze werden betrapt toen zij vlees uit de verpakking haalden en in hun tas probeerden te stoppen.

Medewerkers van de supermarkt zagen dit en belden de politie. De verdachten lieten de tas met vlees staan en liepen de winkel uit. Ze konden even later in de Korte Geere worden aangehouden, waarna ze werden overgebracht naar een cellencomplex.

Het tweetal krijgt in ieder geval een winkelverbod en er wordt een proces-verbaal tegen ze opgemaakt. De winkeleigenaar heeft aangifte gedaan van diefstal en vernieling, omdat het vlees niet meer verkocht kan worden.

Als deel van het onderzoek heeft de politie getuigen gehoord en camerabeelden bekeken.