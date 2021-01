De politie heeft vrijdag twee mannen van 20 en 29 jaar uit Goes aangehouden op verdenking van het mishandelen van vier personen in Yerseke in de nacht van de jaarwisseling.

De verdachten zouden rond 3.15 uur op de Fregatstraat in conflict zijn geraakt met de latere slachtoffers. Daarbij zouden ze de vier mannen hebben geslagen en getrapt, waarna ze wegvluchtten met een auto.

Later kon de politie het voertuig van de verdachten stilzetten op de Postweg in Kapelle. De twee werden aangehouden en opgesloten in een cellencomplex.

De vier slachtoffers van tussen de zeventien en twintig jaar hebben aangifte gedaan. Ze liepen lichte verwondingen op, maar hoefden niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.