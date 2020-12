De kerken in Goes kunnen tijdens de jaarwisseling met een gerust hart hun klokken luiden. Ze hoeven niet bang te zijn dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gaat handhaven op de maatregel dat er na 23.00 uur niet meer geluid wordt. Dat laat de gemeente Goes donderdag weten in een reactie op een eerder artikel van NU.nl-nieuwspartner PZC.

Kerken kunnen normaal gesproken een boete krijgen als ze na 23.00 uur hun klokken luiden. De lokale SGP/CU en CDA riepen kerken de afgelopen dagen toch op om de klokken te luiden. De kerken waren echter bang alsnog een boete te krijgen.

"Het Goese college staat sympathiek tegenover het initiatief", laat een woordvoerder namens de gemeente weten. "En het college heeft wel degelijk bevoegd gezag over wat de RUD doet. De RUD gaat dan ook niet handhaven op het luiden van de kerkklokken."