Een man is in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een uitslaande brand in een woning aan de Beatrixstraat in Zonnemaire. Dat meldt de politie donderdag. De brand richtte grote schade aan en ook het huis van de buren liep flink wat schade op.

Kort nadat de brand rond 3.45 uur was ontdekt, sloegen de vlammen al uit het dak. De brand breidde zich ook uit naar de naastgelegen woning en daarom werd opgeschaald naar middelbrand. Er kwamen twee tankautospuiten, een hoogwerker en een waterwagen ter plaatse om de brand te bestrijden.

Rond 4.40 uur meldde Veiligheidsregio Zeeland dat de woning waarin de brand uitbrak op dat moment volledig in brand stond. De brand woedde toen ook al bij de buren. Een half uur later kon de officier van dienst het sein brand meester geven en was het gevaar voor uitbreiding naar nog meer woningen geweken.

Het was enige tijd onduidelijk of er nog mensen in de woning waren toen de brand uitbrak. Daarom stonden twee ambulanceteams stand-by. Rond 6.35 uur meldde de politie dat bij de brand een man om het leven is gekomen. Het gaat volgens een woordvoerder vermoedelijk om de bewoner, maar zijn identiteit moet nog officieel worden vastgesteld.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat hier forensisch onderzoek naar gedaan zal worden. De naastgelegen woning is eveneens onbewoonbaar door waterschade en schade aan het dak.

Het is de tweede dode bij een woningbrand in een week tijd in Zeeland. Op Kerstavond, kwam een 94-jarige vouw om het leven bij een uitslaande woningbrand in Koewacht.