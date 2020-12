Een automobilist is woensdagmiddag bekneld geraakt in zijn auto nadat hij tegen een lantaarnpaal was gebotst en de Zanddijk bij Kruiningen was afgereden.

Het ongeluk vond rond 16.50 uur plaats op de Zanddijk (N673) bij Kruiningen. Twee ambulances, de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Het is vooralsnog onbekend hoe ernstig de verwondingen zijn.