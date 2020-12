Sinds het kabinet besloot tot een tweede lockdown is het aantal meldingen van cybercrime in Zeeland met meer dan 70 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat dan om phishing, helpdeskfraude en zogeheten 'vriend-in-nood-fraude'. Dat blijkt uit onderzoek van VPNgids.nl op basis van politiecijfers.

Van september tot en met november registreerde de Zeeuwse politie 43 digitale misdaden. In 2019 ging het in dezelfde periode nog om 25 meldingen. Het gaat dan om phishing, waarbij mensen via een mail worden gevraagd om hun persoons- of betalingsgegevens achter te laten. Bij 'vriend-in-nood-fraude' wordt via de telefoon gevraagd om geld over te maken, omdat 'de vriend' niet bij zijn geld kan en acuut euro's nodig heeft.

De meeste cybercrime komt voor in Noord-Holland, bijna 10 per 100.000 inwoners. In Zeeland is dat 4,5 per 100.000 inwoners. Mensen die in Kapelle en Noord-Beveland wonen, melden het vaakst cybercrime.