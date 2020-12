Terneuzen krijgt waarschijnlijk een eigen plaatsnaamattractie zoals eerder al Amsterdam en ook Hulst, met de letters TER en ernaast twee symbolische neuzen. Dat laat de Wijkraad Binnenstad Terneuzen dinsdagavond weten op haar Facebookpagina.

De plaatsnaamattractie moet een opvallende plek hebben, en het oog is gevallen op het Stadhuisplein bij de Oostkolk.

In Amsterdam was de attractie I Amsterdam zo'n succes op het Museumplein, dat de gemeente besloot die te verplaatsen. Zoveel toeristen klommen erop voor een foto dat de constructie van het kunstwerk het niet aan kon. Ook InUlst in Hulst, gelanceerd in 2018, deed het zeker in het begin goed als fotoplek. Terneuzen volgt dus waarschijnlijk met de letters TER gevolgd door twee neuzen.