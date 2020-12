Twee auto's in Vlissingen zijn dinsdagavond in vlammen opgegaan. De oorzaak van de branden is niet bekend.

Het vuur werd rond 23.15 uur ontdekt langs de Oostelijke Bermweg ter hoogte van het Verholen Vliet.

De brandweer rukte uit met een blusvoertuig en waterwagen. De politie was ook met meerdere voertuigen aanwezig. Na een half uur was de brand geblust.