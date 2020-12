Een 53-jarige voetganger uit Hulst is dinsdagavond bij een aanrijding in Kapellebrug gewond geraakt.

De vrouw stak vermoedelijk de Gentsevaart over, toen ze werd geschept door een 26-jarige automobilist uit België. Omwonenden schoten de vrouw te hulp. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De Belg is als verdachte aangemerkt. Zijn auto is in beslag genomen. De politie heeft de weg afgezet voor sporenonderzoek.

De precieze oorzaak van het incident is nog onduidelijk. Omwonenden zagen het ongeluk niet gebeuren. De politie komt daarom graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben.