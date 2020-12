De rechter-commissaris heeft twee minderjarige jongens die ervan worden verdacht op Kerstavond illegaal vuurwerk door de brievenbus van een 78-jarige vrouw uit Kapelle te hebben gegooid, in vrijheid gesteld.

Het Openbaar Ministerie (OM) leidde de minderjarige verdachten aan de rechter-commissaris voor vanwege de ernst van het incident. Voor nu mag het duo weer naar huis. Ze hebben een locatie- en contactverbod opgelegd gekregen en moeten zich op een later moment nog voor een rechter verantwoorden.

Het incident vond op Kerstavond plaats bij de woning van een 78-jarige vrouw uit Kapelle. De jongens gooiden illegaal knalvuurwerk door de brievenbus, waardoor de voordeur zwaar beschadigd raakte. Het slachtoffer had geluk dat ze niet in de hal was, want ze had zwaar letsel kunnen oplopen.

De minderjarigen worden verdacht van vernieling en poging tot zware mishandeling.