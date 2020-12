De politie heeft de afgelopen week vier verdachten aangehouden voor twee pogingen tot overval in augustus en september dit jaar op tankstations in Krabbendijke en Rucphen. Dat meldt de politie dinsdag.

De overval in Krabbendijke vond plaats in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september. De overval mislukte en de daders verlieten het tankstation zonder buit.

Bij de andere overval in Rucphen werd een van de medewerkers bedreigd met een wapen en werd er een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

De politie heeft vorige week in het onderzoek naar beide overvallen drie mannen uit Steenbergen, Made en Tholen aangehouden. Zij worden er alledrie van verdacht betrokken te zijn bij de mislukte overval op het tankstation in Krabbendijke.

De 27-jarige verdachte uit Steenbergen en de 19-jarige verdachte uit Made zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat ze langer vast moeten blijven zitten. De 25-jarige Tholenaar is heengezonden nadat hij gehoord is door de recherche. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

Uit het rechercheonderzoek bleek dat de twee verdachten uit Steenbergen en Made mogelijk ook betrokken waren bij de overval in Rucphen. Ook in die zaak is inmiddels een derde verdachte aangehouden. Maandag werd een 24-jarige man uit 's-Heerenhoek aangehouden.