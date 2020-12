De korte film Meidagen, geregisseerd door Juri Ferri, heeft drie prijzen gewonnen op het Veterans Film Festival in het Australische Canberra.

Het Veterans Film Festival is voor films over oorlog en veteranen. Meidagen won de prijs voor beste studentenfilm en voor beste muziek. Ook was de inzending goed voor de prijs voor de beste filmopleiding. Die werd namelijk gewonnen door de London Film School, waar regisseur Ferri vorig jaar afstudeerde.

Meidagen vertelt het verhaal van een Nederlandse soldaat die de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog aan de Zeeuws-Vlaamse kust beleeft.

De film ging vorig jaar in première tijdens Film by the Sea in Vlissingen. Van 23 tot 25 april 2021 wordt Meidagen vertoond tijdens het Tegenstroom Film Festival in Sas van Gent.

Filmmaker Ferri groeide op in Italië en verhuisde na zijn middelbare school naar Middelburg waar hij een studie Liberal Arts volgde. Nadat hij zijn bachelor behaald had, volgde hij vanaf 2016 een masteropleiding aan de London Film School.