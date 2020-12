Drie minderjarige verdachten zijn aangehouden, omdat ze woensdagavond mogelijk vuurwerk door de brievenbus van een 78-jarige vrouw uit Kapelle hebben gegooid.

De verdachten zitten nog in beperking, wat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld. In dit geval is dat nodig om te voorkomen dat de minderjarigen hun verklaring op elkaar kunnen afstemmen.

Mede vanwege die beperking wil de politie nu nog geen verdere mededelingen doen over de identiteit van de betrokkenen en welke rol zij mogelijk hebben gespeeld.

Op Kerstavond werd er bij het slachtoffer aangeklopt, waarna een Cobra 6 door de brievenbus werd gegooid. De vuurwerkbom explodeerde in haar hal, waardoor de voordeur zwaar beschadigd raakte. De bewoner had geluk dat ze nog niet in de hal was aangekomen, anders had ze zwaar letsel kunnen oplopen.

De drie minderjarigen zitten dan ook vast op verdenking van vernieling en poging tot zware mishandeling. De politie onderzoekt de zaak.