Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag veel schade veroorzaakt toen hij met zijn auto tegen de gevel van een woning in Koewacht botste. De man bleek onder invloed van alcohol.

De bestuurder reed om 1.55 uur over de Wouterij toen hij op de kruising met de Berlaersstraat rechtdoor reed en tegen een woning tot stilstand kwam. Hij probeerde nog achteruit weg te rijden, maar dat lukte niet. Omstanders pakten vervolgens de autosleutels af.

De bestuurder is opgevangen in een ambulance en onderzocht. Na een blaastest bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hoeveel Ugl de man had geblazen, is niet bekendgemaakt. Hij is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse.

De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf. Een bouwspecialist heeft de schade aan de woning bekeken. Hier was onder meer het kozijn ontzet en zaten er scheuren in de muren.