Burgemeester Margo Mulder van Goes roept ouders op goed in de gaten te houden of hun kinderen vuurwerk afsteken. "Ik kan me voorstellen dat je er als ouders niet altijd zicht op hebt", zegt ze. "Dan kan het schrikken zijn als de politie plots voor de deur staat."

De politie is volgens Mulder op dit moment actief bezig met het handhaven van het vuurwerkverbod. "Er komen best veel meldingen binnen en we hebben ook al een aantal keer gezien dat vuurwerk in beslag is genomen."

De burgemeester zegt er begrip voor te hebben dat ouders druk zijn en niet altijd in de gaten hebben wat hun kinderen doen, maar roept toch op een oogje in het zeil te houden, ook waar het gaat om het sociale mediagedrag van hun kinderen. Ze wijst erop dat ook het oproepen om vuurwerk af te gaan steken, al tot een politiebezoek kan leiden. "Want dat is oproepen tot strafbaar gedrag."

Mulder zegt dat het echt nodig is om streng te zijn. Elke onnodige vuurwerkverwonding, hoe klein ook, moet volgens haar worden voorkomen in het belang van de toch al overbelaste zorg. "Ik zou tegen ouders willen zeggen: ga in gesprek met uw kinderen." Volgens de burgemeester wordt de jeugd voldoende alternatieven geboden. Ze wijst onder meer op online fifa-toernooien en online club-events.

In Goes klinken al weken regelmatig harde knallen. Een paar weken geleden werden twee jongens van 13 en 14 jaar aangehouden, omdat ze een cobra - al heel zwaar vuurwerk van zichzelf - aan een fles lampolie hadden vastgemaakt. Dat maakte het nog gevaarlijker. Eén jongen werd naar Bureau Halt gestuurd, de ander kreeg een strafbeschikking opgelegd van de officier van justitie.