Het effect van het sluiten van basisscholen om ouders te dwingen meer thuis te werken is in Zeeland gering. Er zijn in Zeeland naar verhouding veel minder kantoorbanen bij grote overheidsdiensten, banken, financiële dienstverleners en andere bedrijven.

Voor bouwvakkers, supermarktpersoneel, havenarbeiders, chauffeurs, werknemers in de industrie en heel veel zorgpersoneel is thuiswerken geen optie.

In totaal hebben 191.000 Zeeuwen een baan: 98.000 werken fulltime en 92.000 parttime. Hiervan werkt een groot deel in sectoren waar thuiswerken niet of weinig aan de orde is, zoals de zorg (30.000), winkels en groothandel (32.000), industrie (23.000), de bouw (12.000), landbouw en visserij (11.000) en vervoer en opslag (9.000).