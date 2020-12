Een 94-jarige vrouw is donderdagavond overleden bij een woningbrand in de Nieuwstraat in Koewacht. Dat heeft de politie vrijdagochtend bevestigd.

Brandweer en politie doen vrijdag uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de brand. De omgeving is daarom nog afgezet en in de Nieuwstraat wordt het verkeer omgeleid.

De brand werd donderdag rond 17.40 uur gemeld bij de hulpdiensten. Al na twee minuten was duidelijk dat het om een flinke brand ging en werd er opgeschaald. Toen de brandweer arriveerde, stond de woning al in lichterlaaie. Nog geen uur later was het meeste vuur uit en begon de brandweer met het doorzoeken van de woning. Daarbij werd de overledene aangetroffen.