De bewoner van het voormalig boerenbedrijf in Westdorpe waar in november een crystalmethlab is gevonden, blijft twee weken langer in voorlopige hechtenis. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De eigenaar van het perceel aan de Kreekdreef werd dinsdag aangehouden nadat hij op het politiebureau van Middelburg was verhoord.

Het drugslab, waar de zeer verslavende crystal meth werd gemaakt, is in november opgerold. Drie mannen uit de Dominicaanse Republiek en twee Mexicanen zijn toen opgepakt.