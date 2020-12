De GGD Zeeland gaat vanaf 18 januari op twee locaties mensen vaccineren tegen COVID-19: in de Zeelandhallen in Goes en het ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen.

"De locatie in Terneuzen is een extra locatie. Elke GGD-regio in Nederland heeft namelijk één centrale locatie waar de vaccinaties gegeven worden. Zeeland is daarop een uitzondering", aldus GGD Zeeland.

Joke Gaemers, directeur Publieke Gezondheid, verwacht dat met het openen van twee in plaats van één 'prikpost' meer mensen bereid zijn zich te laten vaccineren: "Als Zeeuwse GGD-regio beslaan we een grote oppervlakte, en mensen wonen verspreid. Ook willen we voorkomen dat mensen door de Westerscheldetunnel moeten reizen en veel tijd kwijt zijn om hun prik te halen."

Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en GGD GHOR Nederland is daarom besloten tot een extra locatie in Terneuzen. "Daar zijn we erg blij mee. De locatie in Terneuzen is wel een pilot. Om verspilling van het vaccin tegen te gaan, moeten voldoende mensen gebruikmaken van de locatie."

Vanaf 18 januari wordt gestart met vaccineren. De eerste groepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari worden zij via hun werkgever uitgenodigd.