De bewoner van het perceel aan de Kerkdreef, waar maandag 30 november een crystal methlab werd ontdekt, is dinsdagochtend aangehouden. Dat meldt de politie woensdag op Twitter.

De man werd aangehouden in Middelburg en zit vast op een politiebureau in de Zeeuwse hoofdstad. Hij is naar een cellencomplex gebracht en wordt verhoord.

De politie doet onderzoek naar zijn betrokkenheid bij het methlab.