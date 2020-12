Drie van de zeven testlocaties in Zeeland blijven tijdens Eerste en Tweede Kerstdag geopend. Het gaat om locaties in Goes, Vlissingen en Terneuzen.

In Goes blijft de XL-teststraat in de Zeelandhallen geopend. Ook de testlocatie op de Sottegemstraat naast het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen blijft geopend. In Terneuzen gaat het om de locatie op de Lange Reksestraat.