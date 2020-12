In een schuurtje aan de Mascagnistraat in Terneuzen heeft woensdagochtend brand gewoed. Het vuur ontstond door een explosie in de schuur. Een bewoner heeft rook ingeademd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De explosie was rond 05.30 uur uur te horen. Vervolgens stortte het dak van het schuurtje in en brak er brand uit.

De brandweer moest breek- en sloopwerk verrichten om bij de brandhaarden te komen. Rond 06.15 uur was de brand onder controle. Het volledig blussen zal nog enige tijd duren.



De brandweer zal in de naastgelegen woningen voor de zekerheid metingen uitvoeren voordat de bewoners weer naar binnen kunnen. Het schuurtje ligt volledig in puin. Ook bij de buren is er brandschade aan de schuur.

Er zijn naast de ene bewoner geen mensen of dieren gewond geraakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.