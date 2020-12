Bij een ongeluk in een loods van touringcarbedrijf Van Oeveren aan de Industrieweg in Zierikzee is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt. Volgens medewerkers van het bedrijf ontplofte een accu tijdens werkzaamheden.

De explosie ging gepaard met een enorme knal. Een werknemer werd door het deksel geraakt en kreeg accuzuur in zijn gezicht. Hij raakte ernstig gewond aan het gezicht.

De man heeft eerste hulp van bedrijfsmedewerkers en ambulancepersoneel gekregen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk.