De politie doet onderzoek naar de dood van een persoon in een woning in de Louisestraat in Tholen. Het slachtoffer werd dinsdagochtend gevonden.

De melding kwam rond 8.50 uur binnen. De politie, twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de persoon overleed ter plaatse.

Omdat niet duidelijk is waaraan de persoon is overleden, startte de politie meteen een onderzoek.

De omgeving werd afgezet. Inmiddels geldt dat alleen nog voor de Louisestraat.