De 39-jarige B. H. uit Middelburg is maandag door de Middelburgse rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke maatregel voor stelselmatige daders (een ISD-maatregel). H. werd ervan verdacht zijn vriendin te hebben mishandeld.

Voor H. betekent dit dat hij voor twee jaar naar een instelling voor veelplegers gaat als hij binnen zijn proeftijd nog eens in de fout gaat of niet aan een van opgelegde voorwaarden voldoet. H. is al meerdere keren veroordeeld voor geweldsdelicten

H. werd ervan verdacht dat hij op 26 augustus van dit jaar in Vlissingen na een flinke ruzie zijn ex-vriendin tackelde, haar een klap in het gezicht gaf en wat vernielingen in haar woning aanrichtte.

Het stel kreeg ruzie toen zij op zijn mobieltje keek en zag dat hij met een andere vrouw contact had gehad.

De rechtbank vond echter alleen het tackelen en het vernielen van een fotolijstje bewezen.

Het Openbaar Ministerie (OM had eveneens een voorwaardelijke ISD-maatregel geëist. Daarnaast heeft de rechtbank beslist dat H. de gevorderde drie maanden cel van een eerder vonnis niet hoeft uit te zitten. In plaats daarvan wordt zijn proeftijd met één jaar verlengd naar drie jaar.