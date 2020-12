Een brand in een pand aan de Axelsestraat in Terneuzen heeft maandag aan het eind van de middag voor veel rookontwikkeling gezorgd. Dertig woningen in de directe omgeving kwamen zonder stroom te zitten.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een meterkast en is doorgeslagen naar het pand ernaast.

Twee brandweerwagens en een hoogwerker zijn ingezet. De brandweer heeft een plafond weggebroken, waarna het vuur snel onder controle was.

.