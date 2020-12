Een 21-jarige man uit Dinteloord is zondagochtend in Goes aangehouden voor vernieling. De man had een grote etalageruit van een tattoohop vernield. Een omstander heeft de dader overmeesterd en aan de politie overgedragen.

Rond 11.22 uur kwam bij de politie een melding over de vernieling binnen. Bij tattooshop Kubus aan de Magdalenastraat in Goes zou een grote winkelruit zijn vernield.

Eenmaal ter plaatse bleek dat een omstander de dader al had overmeesterd. "De omstander zag de vernieling gebeuren en is achter die man aangegaan", meldt de politie.

"Er volgde een korte achtervolging te voet waarna de getuige de man tegen de grond wist te werken. Na een worsteling, want de vernieler werkte niet echt mee, kon hij hem overmeesteren. Daarna heeft hij de man overgeleverd aan de politie. Die heeft de man formeel aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor."

Over het motief van de vernieling is nog niks bekend. "Volgens de getuige was de man onder invloed." Namens de tattooshop is aangifte gedaan van vernieling.