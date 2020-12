Nog onbekende daders hebben zaterdagavond ingebroken in een woning aan de Mossellaan in Tholen. De politie is nog op zoek naar de daders.

De inbraak vond zaterdag plaats tussen 16.15 en 21.45 uur. De inbrekers hebben de deur geforceerd om naar binnen te komen.

De buit van de inbraak is niet bekendgemaakt. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.