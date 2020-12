Bij de zeventienjarige jongen die begin deze week werd aangehouden voor het oproepen tot rellen, is ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De jongen, die in de gemeente Reimerswaal woont, moet in maart voor de rechter komen.

De jongen werd maandag opgepakt voor het oproepen tot geweld tegen de politie. Hij zou op sociale media hebben opgeroepen om een politiebureau op te blazen. Toen de politie een kijkje nam in zijn slaapkamer, bleek daar achter een schot een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk te liggen. Het ging om tientallen stuks, onder meer cobra's, lawinepijlen, widowmakers en shells.

Het OM neemt de zaak hoog op. "Een dergelijke hoeveelheid professioneel vuurwerk in handen van een minderjarige vindt het OM zeer zorgelijk. Het kan leiden tot een explosie met een enorme kracht, ernstige brandschade en is levensgevaarlijk." De jongen moet eind maart voor de rechter komen.

Afgelopen weekend werd in Zierikzee ook al een zeventienjarige jongen aangehouden wegens illegaal vuurwerkbezit. Hij had 120 cobra's onder zijn bed liggen.