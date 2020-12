De Zeeuwse ziekenhuizen voeren de komende weken minder operaties uit dan normaal. Zo kan het personeel dat hiervoor staat ingeroosterd elders in ZorgSaam of Adrz worden ingezet. Spoedoperaties en oncologische operaties gaan gewoon door.

De maatregel heeft te maken met de drukte door de coronapandemie. Door het aantal operaties te verminderen en het personeel te verdelen over de afdelingen, kunnen de ziekenhuizen zo goed mogelijk voor alle patiënten blijven zorgen. Als een operatie, onderzoek of behandeling wordt uitgesteld, nemen de ziekenhuizen contact op. Het is niet nodig om te bellen, benadrukken Adrz en ZorgSaam.

Wanneer patiënten geen bericht krijgen, verwachten Adrz en ZorgSaam dat mensen zich op de afgesproken tijd en locatie melden voor het consult, onderzoek of behandeling.

De ziekenhuizen vragen iedereen nadrukkelijk de regels goed na te leven: draag een mondneusmasker, kom zonder begeleiding als dat kan, kom maximaal 10 minuten van tevoren naar de afspraak (tenzij anders aangegeven), desinfecteer de handen en houd 1,5 meter afstand.