Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag op de President Rooseveltlaan in Vlissingen een 39-jarige man aangehouden omdat hij op een auto sprong en de bestuurder zijn geslachtsdeel liet zien. Tijdens zijn aanhouding spuugde hij naar agenten. De verdachte was mogelijk onder invloed van alcohol en medicatie.

De politie kreeg rond 0.24 uur een melding dat een man een mobiel toilet zou hebben omgegooid op de Hercules Segherslaan. Ook zou hij op een auto zijn gesprongen, waarna hij zijn geslachtsdeel liet zien aan de bestuurder.

Agenten kwamen de verdachte tegen op de President Rooseveltlaan en konden hem aanhouden. De Vlissinger verzette zich en probeerde een diender te bespugen. Hierop kreeg hij een spuugkap over zijn hoofd en is hij overgebracht naar het politiebureau.