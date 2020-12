De buurtbussen in Zeeland zijn coronaproof gemaakt en zullen vanaf half januari weer gaan rijden. Sinds maart stonden ze stil, omdat er in de bussen niet genoeg ruimte was voor mensen om zich aan de coronamaatregelen te houden.

Een buurtbus is veel kleiner dan een gewone lijnbus en heeft maar één deur om in te stappen. Daarom waren aanpassingen nodig om ze veilig te maken voor zowel passagiers als chauffeurs.

In elke buurtbus is nu een spatscherm geplaatst. Ook zijn extra elektronische filters toegevoegd om voldoende frisse buitenlucht aan te voeren en ronddraaiende lucht te zuiveren. De eerste passagiersstoel net achter de chauffeur is verwijderd, waardoor er nu zeven passagiers mee kunnen in plaats van acht.

In totaal zijn 23 buurtbussen aangepast. De vrijwillige chauffeurs, die vaak in de risicogroep vallen, hebben er weer zin in. "Ze staan te springen om te gaan rijden", laat een woordvoerder van vervoersbedrijf Connexxion weten.

Sinds een aantal weken rijden in de weekenden al buurtbussen in Zeeland, als vervanging voor grote bussen waar te weinig passagiers in zaten. Deze buurtbussen waren al aangepast en geleend uit andere regio's. De Zeeuwse buurtbussen gaan vanaf 18 januari weer rijden.