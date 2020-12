De werkloosheid in Zeeland neemt licht toe. In november zaten 176 mensen meer in de WW dan in oktober. Het gaat voornamelijk om horecapersoneel.

Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV over het aantal WW-uitkeringen. In oktober waren 4.551 Zeeuwen werkloos. Vorige maand waren het er 4.727.

Op dit moment heeft 2,4 procent van de Zeeuwse beroepsbevolking geen baan. Zeeland blijft daarmee ruim onder het landelijke gemiddelde van 3 procent. Ten opzichte van november 2019 zijn de cijfers minder rooskleurig. Er zitten ruim duizend mensen meer in de WW dan een jaar terug.

Ondanks de oplopende werkloosheid zijn er nog steeds beroepen waar werkgevers moeilijk personeel voor kunnen vinden. Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs ligt bijvoorbeeld hoger dan het aanbod aan chauffeurs met een vrachtwagenrijbewijs.

UWV en acht werkgevers zetten eerder al een wervings- en scholingsprogramma voor vrachtwagenchauffeurs op. Taxichauffeurs daarentegen komen nauwelijks nog aan werk. Ook het aantal flexibele banen (uitzend- en oproepkrachten) is fors gedaald.