De politie is een onderzoek gestart naar fraude met betaalpassen in onder meer Kamperland en Wissenkerke. Daar werd door middel van 'spoofing' geprobeerd mensen hun bankpas en pincode afhandig te maken. Bij een ouder echtpaar uit Zierikzee lukte dat dinsdag. Zij raakten in korte tijd 1.000 euro kwijt.

De slachtoffers werden gebeld door daders die zich voordeden als bankmedewerkers. Ze vertelden de slachtoffers dat er fraude was gepleegd op hun rekening. Om dit te verhelpen moesten de slachtoffers hun pinpas inleveren om ze te laten vernietigen.

Vervolgens kwamen de daders de pas ophalen, waarna in korte tijd 1.000 euro van de rekening was gehaald. De politie onderzoekt nu of er camerabeelden van de transacties zijn gemaakt, mogelijk kan op die manier een dader achterhaald worden.

Vorige week werd een 67-jarige mevrouw in Kamperland ook al benaderd door criminelen die uit waren op haar pinpas. Zij had dit door en meldde het bij de politie. Ook was een 79-jarige vrouw in Wissenkerke eerder al slachtoffer. Zij gaf haar pas wel af, maar blokkeerde hem direct erna.