De rioolheffing in Terneuzen blijft toch onveranderd, wat betekent dat alleen woning- en andere pandeigenaren die blijven betalen. De VVD wilde dit graag veranderen, maar heeft bakzeil gehaald.

Al jaren is het de VVD een doorn in het oog dat alleen eigenaren op basis van de onroerend zaakwaarde van hun bezit rioolheffing moeten betalen. Bijna elk huis is immers op het riool aangesloten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 traden de liberalen toe tot het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen. Met de partners TOP/Gemeentebelangen, het CDA en de ChristenUnie werd toen afgesproken onderzoek te doen naar de rioolbelasting.

Diverse studies zijn sindsdien uitgevoerd, waaruit het college onlangs de conclusie trok de manier van inning van de rioolheffing "voorlopig" zo te houden. Een van de eisen was dat een nieuwe wijze van inning moet bijdragen aan minder waterverbruik. De belasting koppelen aan waterverbruik bleek echter ingewikkeld en leidt tot hoge inningskosten, stelt wethouder Frank van Hulle (TOP/GB, financiën).

VVD-wethouder Sonja Suij stemde als enige tegen. "Dit is voor ons een principekwestie", verklaart zij. "Riolering is een algemene voorziening. Het is logisch dat iedereen daaraan evenredig bijdraagt."

In veel gemeenten geldt een vast tarief voor de rioolheffing voor eigenaren én huurders. In Terneuzen dragen huurders indirect overigens ook bij, tenminste als verhuurders de heffing doorrekenen. De huidige inningsmethode is nog ingevoerd onder oud-wethouder Co van Schaik (PvdA) in 2011, waarmee ervoor is gekozen de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.