De afbouw van jeugdhulporganisatie Intervence in Middelburg wordt zeker een half jaar uitgesteld. De Zeeuwse gemeenten mogen geen onomkeerbare stappen nemen voordat er een uitgewerkt plan ligt dat door alle betrokken instanties is goedgekeurd.

Dat is vrijdag afgesproken in het overleg dat minister Sander Dekker en staatssecretaris Paul Blokhuis met de Zeeuwse gemeenten voerden. Daarbij waren ook de bestuurders aanwezig van zowel Intervence als de drie instellingen die haar taken moeten gaan overnemen.

De gemeenten willen per 1 januari het contract met Intervence opzeggen, vanwege de aanhoudende organisatorische en financiële problemen.

Hun streven was dat de drie andere partijen die in Zeeland werkzaam zijn op het gebied van jeugdbescherming en -reclassering (Leger des Heils, Briedis en William Schrikker) na de jaarwisseling alle nieuwe zaken op zich nemen. Lopende dossiers worden vervolgens in de loop van 2021 geleidelijk overgedragen, waarbij gezinsmanagers van Intervence zo veel mogelijk meegaan.

Kritiek op gemeente vanwege ontbreken uitgewerkt plan

De gang van zaken is de gemeenten op veel kritiek komen te staan, vooral omdat er nog geen uitgewerkt plan ligt voor de overdracht van de zorg en de ontmanteling van Intervence. De Jeugdautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid zeggen om die reden ook nog geen advies te kunnen uitbrengen.

Zonder hun goedkeuring kunnen de gemeenten geen definitief besluit nemen over het stoppen met Intervence. De gemeenten en de betrokken instellingen zijn inmiddels begonnen met het opstellen van het gevraagde 'transitieplan'. Zij verwachten daar zeker enkele weken en mogelijk enkele maanden voor nodig te hebben.

De Zeeuwse wethouders hebben de bewindslieden vrijdag toegezegd dat het contract met Intervence voorlopig wordt voortgezet. Het gaat om een overbruggingscontract voor zeker een half jaar. Zolang er geen transitieplan is dat is goedgekeurd door zowel de beide inspecties als de Jeugdautoriteit, mogen de gemeenten geen onomkeerbare beslissingen nemen.

De Tweede Kamer debatteert maandag met de minister en de staatssecretaris over de situatie rond de Zeeuwse organisatie. Dinsdag praten de dertien Zeeuwse gemeentebesturen over het stoppen met Intervence, al is dat nog geen definitief besluit.

Voorlopig kunnen zij alleen goedkeuring geven om het transitieplan uit te werken. Daarnaast moeten de gemeentebesturen dinsdag instemmen met de financiering van de jeugdbescherming en -reclassering in Zeeland voor komend jaar.