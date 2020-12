De politie heeft vrijdag illegaal vuurwerk gevonden in een woning in Zierikzee. Een zeventienjarige jongen had 120 cobra's in zijn slaapkamer liggen.

Nadat agenten informatie hadden ontvangen dat er mogelijk illegaal vuurwerk in de woning was, stelden ze vrijdag een onderzoek in. Het illegale vuurwerk werd in een doos onder het bed van de zeventienjarige gevonden.

Het vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en vernietigd. De jongen zal nog verhoord worden.