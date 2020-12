Een wielrenner is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk in Rilland. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto.

De aanrijding vond rond 7.55 uur plaats op de Dumoulinweg. Twee ambulanceteams en het team van de Rotterdamse traumahelikopter Lifeliner 2 spoedden zich naar de ongevalslocatie, maar ondanks alle inspanningen overleed het slachtoffer ter plaatse. De brandweer heeft het incident afgeschermd.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De politie doet onderzoek. De weg is voorlopig afgesloten.