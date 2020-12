Zeeuwen zochten vorig jaar via Google nog het meest naar Ajax. Dit jaar staat de voetbalclub niet eens in de top tien. De meest gebruikte zoekterm in 2020 was, niet heel verrassend, 'coronavirus'.

De populairste zoektermen vatten het jaar goed samen, want op de tweede plaats staat RIVM en ook de nummers vier tot en met zeven hebben met COVID-19 te maken. De enige niet-coronagerelateerde zoekterm in de top is 'Verkiezingen Amerika', op de derde plaats.

De provinciale top tien komt dit jaar redelijk overeen met de landelijke lijst. De eerste vier plaatsen zijn zelfs identiek.

Er zijn echter ook verschillen. Zeeuwen zochten, waarschijnlijk door de deelname van Bastiaan van 't Westeinde uit Arnemuiden, vaker naar 'Boer zoekt Vrouw'. 'Snappet', het digitale onderwijsplatform, werd juist minder vaak als zoekterm ingetikt.

Ook was er in Zeeland minder interesse in Fred van Leer en de nieuwe iPhone.

De Zeeuwse top 10:

1. Coronavirus

2. RIVM

3. Verkiezingen Amerika

4. Coronavirus Nederland

5. Corona Zeeland

6. Corona dashboard

7. Symptomen corona

8. Boer zoekt Vrouw

9. Joe Biden

10. Kobe Bryant

De landelijke top 10:

1. Coronavirus

2. RIVM

3. Verkiezingen Amerika

4. Coronavirus Nederland

5. Snappet

6. Kobe Bryant

7. Fred van Leer

8. iPhone 12

9. Corona dashboard

10. Joe Biden