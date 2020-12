Agenten in Terneuzen hebben in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen in één auto aangehouden. De politie hield de auto tegen omdat bekend was dat de eigenaar geen rijbewijs heeft, de andere man bleek toevallig te worden gezocht wegens vernieling.

De 40-jarige eigenaar uit Terneuzen kon zich ook niet legitimeren. Hij weigerde een blaastest, waarna hij is aangehouden en vastgezet.

Zijn passagier, een 43-jarige man uit Vogelwaarde, bleek te worden gezocht door de politie in Zoetermeer wegens een vernieling. Hij wordt daarheen overgebracht.