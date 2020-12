De museumrobot is terug in het Zeeuws Museum in Middelburg. Tot en met 11 januari is het daardoor mogelijk om vanuit huis een 'privérondleiding' te krijgen.

Het apparaat reed eind augustus en begin september bij wijze van proef ook al twee weken rond. Het museum wil mensen die niet zelf kunnen komen op deze manier toch laten zien wat het te bieden heeft. Zo kunnen ze wandtapijten en de schilderijen in de tentoonstelling Dit is Zeeland bekijken.

De robot is een beeldscherm op wielen en kan op afstand worden bestuurd. Dankzij twee groot­hoek­ca­me­ra's voelt het voor de kijker bijna alsof hij of zij zelf door het museum wandelt. De robot wordt begeleid door een medewerker van het museum. Die licht de werking van het apparaat toe, kan uitleg geven bij wat er in het museum te zien is en voorkomt dat de robot onderdelen van de collectie beschadigt.

Een online bezoek met de robot is gratis en duurt drie kwartier. Er zijn vaste dagen en tijden. Meer informatie daarover is te vinden op de website van het museum. Reserveren is noodzakelijk.