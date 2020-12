Leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen (de locatie Zeldenrustlaan) krijgen tot de kerstvakantie geen les meer in het schoolgebouw. Het onderwijs zal online worden gegeven. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus onder leerlingen en medewerkers is volgens de schoolleiding de reden voor dit besluit.

Vorige week donderdag werden de leerlingen naar huis gestuurd. In de afgelopen zeven dagen kwamen er gemiddeld 4,6 gevallen per dag bij.

"En dat daggemiddelde stijgt nog steeds", aldus rector Jan Roose. Sinds het begin van het weekend testten zo'n tien medewerkers en ongeveer evenveel leerlingen positief op het coronavirus. "De school acht het daarom niet verantwoord om alweer in grote aantallen fysiek bij elkaar te komen."

"De school onderzoekt verschillende mogelijkheden om de lesstof van de afgelopen weken wel goed af te sluiten met de leerlingen, zodat dit na de kerstvakantie niet alsnog moet worden gedaan", laat het Lodewijk College verder weten.

De school zoekt nog uit op op welke manier de geplande toetsen het beste kunnen worden afgenomen. "Leerlingen en ouders krijgen daarover later deze week meer informatie", meldt het Lodewijk College.

Op de locatie Oude Vaart gaan de fysieke lessen wel door. Er is op dit moment geen aanleiding om daar maatregelen te nemen.