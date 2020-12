Bij een ernstig ongeval op de Bernhardweg Oost bij 's-Gravenpolder is woensdagochtend een persoon om het leven gekomen. De weg is ter hoogte van de plaats van het ongeval afgesloten.

De aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto gebeurde woensdagochtend kort na 11.00 uur tussen de kruising met de Goesestraatweg en het viaduct bij de Polderweg. Een inzittende van de auto is ter plaatse overleden. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is nog niets bekendgemaakt.

De brandweer van 's-Gravenpolder is aanwezig met een tankautospuit. Vanuit Goes kwam een hulpverleningsvoertuig ter plaatse. De Bernhardweg Oost is afgesloten tussen de kruising met de Goesestraatweg en de kruising bij de Baarlandsezandweg. De politie zal sporenonderzoek doen.