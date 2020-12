De Terneuzense basisschool De Kameleon blijft nog de hele week dicht, omdat ongeveer de helft van de twaalf onderwijzers met het coronavirus is besmet of thuis in quarantaine moet blijven door besmettingen in de naaste omgeving.

"We kunnen de personeelsbezetting niet meer garanderen", verklaart Gerard Langeraert, directeur-bestuur van scholengroep Perspecto, waar De Kameleon onder valt. "Ook willen we het risico vermijden dat meer personeelsleden besmet worden."

De 160 leerlingen van De Kameleon krijgen deze week online onderwijs. Een aantal leerlingen die thuis geen computer hebben, hebben er een van school meegekregen. Langeraert hoopt dat de school maandag weer open kan. Voor kinderen die niet thuis kunnen zijn, is opvang geregeld.

Gezondheidsdienst GGD is gevraagd onderzoek te doen. Dat heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de school een brandhaard van het virus is, aldus Langeraert. "Het aantal besmettingen in Terneuzen ligt over de volle breedte hoog."

De Kameleon is niet de eerste basisschool in Zeeuws-Vlaanderen die vanwege het aantal positief geteste onderwijzers of leerlingen gesloten is. Sint Willibrordus en De Nobelhorst in Hulst en De Warande in Axel sloten eerder (gedeeltelijk) de deuren.